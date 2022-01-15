رانجنيك تحت رحمة لاعبي مانشستر يونايتد بسبب النسيان

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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غادر المدرب الألماني رالف رانجنيك، ملعب التدريب في كارينغتون غاضباً، بعد أن حضر لقيادة تدريب صباحي لفريقه مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء الماضي، وأكتشف أنه نسي أنه منح لاعبيه يومًا للراحة.

وزاد من غضب المدرب، علم اللاعبين بخطأ المدرب، وتبادلهم المزاح في التدريب الأول لهم بعد هذا الخطأ، والذي وقع فيه المدرب، بعد الفوز في كأس الاتحاد الإنجليزي على أستون فيلا بهدف دون مقابل الاثنين الماضي، ليجد ملعب التدريب مهجورًا.

وأشارت صحيفة "سبورت ميل"، إلى أن المدرب كان يتوقع أن يرى مركز اختبار كورونا، وهو يعمل في موقف السيارات لفحص اللاعبين قبل دخولهم مجمع التدريب، وعندما لم يجد أحد، أجرى اتصالاً هاتفياً من الداخل من سيارته ليسأل عن سبب عدم وجود لاعبين والعاملين في المختبر، وتم تذكيره بقراره بمنح اللاعبين راحة.

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