نيس يعزّز وصافته في الدوري الفرنسي بفوز على نانت

المصدر: أ ف ب

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عزز نيس وصافته في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه على ضيفه نانت 2-1 أمس الجمعة في افتتاح منافسات المرحلة الواحدة والعشرين.

وانفرد نيس بالمركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة، متقدماً بفارق 3 نقاط عن مرسيليا الثالث الذي يستقبل ليل حامل اللقب وعاشر الترتيب غدا الاحد، علماً أن النادي المتوسطي يملك مباراة مؤجلة.

افتتح نيس التسجيل عبر المهاجم الدنماركي كاسبر دولبيرغ (ق21 من ركلة جزاء)، وأضاف كيفرين تورام الثاني (ق56)، رداً على هدف التعادل من لاعب نانت المدافع البرازيلي أندري جيروتو (ق45).

وحقق نيس فوزه الرابع توالياً في الدوري والخامس في مختلف المسابقات، من بينها الفوز على رين ولنس اللذين ينافسان بقوة على المراكز المؤهلة الى المسابقات الاوروبية، بالإضافة الى تعادله مع باريس سان جرمان صفر-صفر في بارك دي برانس.

وأنهى رجال المدرب كريستوف غالتييه المتوج مع ليل بطلاً في الموسم الفائت، سلسلة من أربع مباريات لضيفه نانت من دون هزيمة من بينها ثلاثة انتصارات وتعادل في المرحلة الماضية أمام موناكو صفر-صفر.

على ملعب أليانز ريفييرا في نيس، ترجم دولبيرغ بنجاح ركلة جزاء بعد لمسة يد على الغيني عبدالله سيلا فسدد كرة قوية في وسط المرمى فيما ارتمى الحارس ألبان لافونت إلى اليسار (ق20)، مسجلاً هدفه السادس في الدوري هذا الموسم.

وقبل دقيقة من نهاية الشوط الأوّل، نجح نانت في إدراك التعادل بتسديدة أرضية زاحفة من ركلة حرة من 25 متراً نفذها المدافع جيروتو لمسها الحارس الأرجنتيني والتر بينيتس من دون أن ينجح في صدها (ق44).

ومع بداية الشوط الثاني، ضاعف نيس النتيجة بمجهود فردي من تورام الذي اخترق دفاع "الكاناري" وتبادل الكرة مع الجزائري الأصل أمين غويري، ليسدد لاعب الوسط من داخل المنطقة بقدمه اليسرى في الشباك (ق55).

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