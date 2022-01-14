السوبر الاسبانية: اصابة ظهير ريال كارفاخال بكورونا وغيابه عن النهائي

المصدر: أ ف ب

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الجمعة إصابة الظهير الأيمن داني كارفاخال بفيروس كورونا، ما سيحول دون مشاركته في المباراة النهائية من الكأس السوبر الاسبانية أمام أتلتيك بلباو حامل اللقب في العاصمة السعودية الرياض الأحد.

وأعلن فريق "ميرينغي" في بيان مقتضب أن "اختبار لاعبنا كارفاخال كان إيجابيًا لـ +كوفيد19+".

وتأهل النادي الملكي لنهائي السوبر عقب فوزه في الدور نصف النهائي بالكلاسيكو على غريمه التقليدي برشلونة 3-2 بعد التمديد الأربعاء.

وبحسب الصحافة الإسبانية، تخشى ادارة نادي ريال مدريد أن تسبق هذه الحالة الإيجابية موجة جديدة من الاصابات بكورونا في صفوف الفريق قبل يومين من المباراة النهائية ضد بلباو الذي كان تغلب على أتلتيكو مدريد 2-1 في نصف النهائي الثاني الخميس.

وستجمع المباراة النهائية البطلين الاخيرين منذ أن باتت المسابقة تُقام بنظام بطولة مصغرة من أربعة فرق (بطلا الدوري والكأس والوصيفان) منذ العام 2020 وانتقالها الى السعودية التي ستستمر في استضافتها حتى العام 2029.

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