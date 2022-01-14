الاتحاد الآسيوي يجري قرعة "دوري الأبطال" وكأس الاتحاد الاثنين المقبل

المصدر: وام

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يجري الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الاثنين المقبل، قرعة دور المجموعات في بطولتي دوري أبطال آسيا 2022 وكأس الاتحاد الآسيوي 2022، وذلك في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث يجرى سحب قرعة دور المجموعات في دوري الأبطال بداية من الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الإمارات.

ويشهد دور المجموعات في دوري أبطال آسيا مشاركة 40 فريقاً، من الجزيرة وشباب الأهلي المتأهلين مباشرة للمشاركة في هذه المرحلة، علاوة على فريقي بني ياس والشارقة اللذين يشاركان من خلال الدور التمهيدي "الملحق"، وستقسم الفرق المشاركة على 10 مجموعات، حيث حسم 33 نادياً مقاعدهم، وينضم إليها 7 أندية من الأدوار التمهيدية.

وكانت البطولة الأهم على صعيد الأندية في قارة آسيا شهدت العام الماضي رفع عدد المشاركين فيها، حيث باتت منطقتا غرب آسيا وشرق آسيا تضمان خمس مجموعات لكل منهما، وتضم كل مجموعة أربعة أندية، ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل ثلاثة أندية تحصل على المركز الثاني من كل منطقة.

ونشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقعه الرسمي تقسيم أندية كل منطقة على 4 مستويات، حيث ضم كل مستوى 5 فرق، وجاء نادي الجزيرة في المستوى الأول لمنطقة الغرب، ومعه الهلال السعودية، والسد والدحيل القطريين، وفولاد خوزستان الإيراني ..بينما جاء نادي شباب الأهلي ضمن فرق المستوى الثاني، الذي ضم معه أيضا فرق الفيصلي والشباب السعوديين، والريان القطري، وسيباهان الإيراني.

وسيجمع المستوى الرابع الفريقين المتأهلين من الدور التمهيدي "الملحق" مع فريقي القوة الجوية العراقي، والغرافة القطر.

وتشهد البطولة المشاركة الأولى لأربعة أندية، وهي في منطقة الغرب مومباي سيتي بطل دوري السوبر الهندي، والفيصلي السعودي، وآهال من تركمانستان، وفي منطقة الشرق ملبورن سيتي الأسترالي.

وينص نظام القرعة على تفادي مواجهة الأندية من نفس الدولة في دور المجموعات، وسوف يتم بدء سحب القرعة ابتداء من المستوى الرابع.

ويتم يوم الاثنين أيضاً سحب قرعة دور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي 2022، حيث سيتم توزيع الأندية على 10 مجموعات، وبحد أقصى 4 أندية في كل مجموعة، حيث تم تقسيم الأندية على 5 مناطق مختلفة.

وتم تخصيص المجموعات الأولى والثانية والثالثة لمنطقة غرب آسيا، في حين تتضمن منطقة آسيان المجموعات السابعة والثامنة والتاسعة، وتشتمل منطقة الوسط على المجموعتين الخامسة والسادسة ..وتم أيضا تخصيص المجموعة الرابعة لمنطقة جنوب آسيا، والمجموعة العاشرة لمنطقة شرق آسيا.

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