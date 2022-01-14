ماذا قال رونالدو عن مدربه الجديد في أول حديث عنه؟

المصدر: البيان

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أعرب مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن ثقته في نجاح المدرب المؤقت الألماني رالف رانغنيك مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورأى رونالدو، في تصريحات مع شبكة سكاي سبورتس، أن المدرب بحاجة إلى الوقت لغرس أفكاره وتطوير الفريق، قائلا: "منذ مجيئه.. قام بتغيير العديد من الأمور. لكنه بحاجة إلى وقت لغرس أفكاره. أرى أنه سيقوم بعمل جيد، ندرك أننا لا نقدم أداء جيدا لكن أمامنا الكثير من المباريات لنتطور".

وأضاف: "أعتقد أن الفريق تحسن في بعض الأمور منذ وصوله، ليس من السهل تغيير عقلية اللاعبين وأسلوب اللعب والثقافة والنظام بسهولة".

وتلقى مانشستر يونايتد أول هزيمة مع رانغنيك عندما خسر بهدف نظيف أمام ولفرهامبتون الأسبوع الماضي، ويحتل الفريق المركز السابع في الدوري برصيد 31 نقطة بعد انتهاء نصف الموسم.

وتولى رانغنيك المسؤولية حتى نهاية الموسم الحالي بعد إقالة أولي غونار سولشار، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد سلسلة من النتائج السيئة.

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