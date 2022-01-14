نهائي «أبطال آسيا» إلى فبراير 2023

المصدر: كوالالمبور - وكالات

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قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تأجيل الأدوار الإقصائية لنسخة 2022 في دوري أبطال آسيا، إلى مطلع 2023، لإفساح المجال لمنتخبات القارة، بإعداد أفضل لكأس العالم 2022، ويقام نهائي دوري الأبطال من مباراتي ذهاب وإياب، يومي 19 و26 فبراير 2023، حيث تقام مباراة الذهاب في منطقة الغرب، في حين تقام مباراة الإياب في منطقة الشرق، ويتم قريباً فتح باب الترشيح من أجل استضافة المباريات.

وفي منطقة الغرب، تقام الأدوار الإقصائية في منطقة غرب آسيا بداية من 3 فبراير 2023 بنظام التجمّع، ووفقاً للمواعيد الجديدة، فإن أندية منطقة غرب آسيا، سوف تتنافس بنظام التجمع، وفق المواعيد التالية:

* دور المجموعات: من 7 إلى 27 أبريل 2022 (منافسة بنظام التجمع، عبر دوري مجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب).

* دور ثمن النهائي: 3 و4 فبراير 2023 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع).

* ربع النهائي: 7 فبراير 2023 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع).

* نصف النهائي: 10 فبراير 2023 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع).

وأكد الاتحاد الآسيوي، الأخذ بعين الاعتبار، التعقيدات الناتجة عن انتشار متحور أوميكرون من فيروس «كوفيد 19»، والظروف الاستثنائية التي تحيط بروزنامة مباريات كرة القدم قبل وبعد كأس العالم 2022، كما أن المنتخبات الآسيوية، المتوقع أن تتأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر، ينتظر أن تقوم بوضع برامج إعداد مكثفة من أجل المنافسة، وبالتالي، استشعر الاتحاد الآسيوي، الحاجة لتسهيل استعداد المنتخبات في مواجهة هذه الظروف.

وأكد بيان «الآسيوي»، أمس «أنه بالنظر إلى ما سبق، فقد صادقت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على تغيير مواعيد البطولة الأهم في قارة آسيا على مستوى الأندية».

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