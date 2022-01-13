"سوبر" إنتر ميلان ويوفنتوس يعيد الكرة الإيطالية إلى الواجهة

المصدر: وام

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تواصل كرة القدم الإيطالية تألقها خلال الفترة الحالية عبر المواجهات النارية المثيرة بين أقطاب أنديتها في مسلسل مستمر من القمم الممتعة.

وكان لقاء كأس السوبر الإيطالي مساء أمس الذي توج إنتر ميلان بعد تغلبه على يوفنتوس في اللحظات الأخيرة واحدا من تلك اللقاءات الممتعة التي تقدم وجبة دسمة من كرة القدم الجميلة الحماسية والجميلة والحافلة بالصراع و الإصرار والعزيمة حتى الثواني الأخيرة.

و تدريجيا عاد الدوري الإيطالي إلى الواجهة مجددا ليصبح واحدا من أقوى 3 دوريات في العالم حاليا الأمر الذي نتج عنه فوز منتخب إيطاليا بكأس الأمم الأوروبية "يورو2020" متجاوزا كل المنافسين الأقوياء في قارة أوروبا.

و استطاع إنتر ميلان العودة بعد ما كان متأخرا بهدف خلال لقاء السوبر الناري الذي امتد للأشواط الإضافية حيث كانت أفضلية التقدم في البداية ليوفنتوس في الدقيقة 25 عن طريق ويستون ما كيني إلا أن إنتر ميلان استطاع أن يقلص الفارق و يسجل التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 35 عن طريق لاوتارو مارتينيز ويحسم النتيجة في اللحظات الأخيرة من الدقيقة 120 عن طريق البديل أليكسيس سانشيز.

و اعتبر اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز صاحب هدف الحسم أن ما حدث يؤكد أن الأبطال يظهرون دائما في التوقيت الصعب لأنهم كلما لعبوا كانوا أفضل وأقوى..

وقال :" كان لدي شغف غريب بتحقيق الكأس لمواصلة السير على الطريق الصحيح، وتحقيق المزيد من البطولات".

و لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها إنتر ميلان من حسم لقب السوبر على يوفنتوس في الدقائق الأخيرة فقد تمكن من التتويج به في نسخة عام 2005 أيضا خلال اللقاء الأول لهم في المسابقة فيما يعد لقاء الأربعاء الثاني .

وتوج إنتر بالسوبر الإيطالي للمرة السادسة في تاريخه بعد أعوام 1989، و2005، 2006، 2008، 2010، فيما تجمد رصيد يوفنتوس من التتويج بالكأس عند 9 مرات.

و من أبرز مشاهد تألق الكرة الإيطالية أيضا في الفترة الأخيرة المواجهة النارية التي جمعت قبل أيام روما ويوفنتوس ضمن الجولة 21 من الدوري الايطالي و استطاع "اليوفي" أن يحقق الريمونتادا بعد أن كان متأخرا حتى الدقيقة 70 لكنه تمكن من العودة وتسجيل 3 أهداف في 7 دقائق فقط هي 70و72و77، ليقلب الطاولة على مضيفه وينهي اللقاء متفوقا بنتيجة 4/3.

جدير بالذكر أن إنتر ميلان يتصدر الدوري الإيطالي حاليا برصيد 49 نقطة جمعها من 20 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن ميلان الوصيف حتى الآن 21 مباراة، فيما يتواجد يوفنتوس في المركز الخامس برصيد 38 نقطة، جمعها من 20 مباراة.

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