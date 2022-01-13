الريال يتخطى برشلونة في نصف نهائي السوبر الإسبانية بالرياض

المصدر: أ ف ب

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جدّد ريال مدريد تفوّقه على غريمه التقليدي برشلونة في مواجهات الكلاسيكو مؤخرًا، وتغلب عليه 3-2 بعد التمديد في الدور نصف النهائي من الكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض أمس الأربعاء.

وحقّق ريال فوزه الخامس تواليًا على حساب الفريق الكاتالوني بعدما كان قد هزمه 2-1 في كامب نو في أكتوبر ضمن الدوري المحلي، وذلك في المباراة الاولى منذ رحيل النجم الارجنتيني ليونيل ميسي الى باريس سان جرمان الفرنسي الصيف الماضي.

سجّل لريال البرازيلي فينيسيوس جونيور (ق25) والفرنسي كريم بن زيمة (ق72) والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (ق98)، بينما سجّل هدفي برشلونة الهولندي لوك دي يونغ (ق41) وأنسو فاتي (ق83).

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