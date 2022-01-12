رونالدو يحقق أمنية طفل سوداني

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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ﻭﺛﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺰﻳﻦ ﻠﺤﻈﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ في حياته عندما التقى بالنجم العالمي كريستيانو رونالدو عند مدخل ملعب أولد ترافورد ﻋﺒﺮ ﻟﻘﻄﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺫﻛﺮﻯ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ.

وحرص الطفل علي الزين على لقاء رونالدو منذ عودة الأخير لصفوف مانشستر يونايتد، حيث يتواجد الزين بشكل متواصل على مدار الأسبوع في النادي الإنجليزي لكونه أحد لاعبي المدارس السنية في النادي، ليتمكن أخيراً من لقاء رونالدو الذي قابله بكل ترحاب.

ﻭﻇﻬﺮ النجم البرتغالي ﺍﻟﺤﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﻻﻋﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ ﻭﻫﻮ ﻳﺤﺘﻀﻦ ﺍﻟﺰﻳﻦ، الذي فرح كثيراً بهذه المقابلة والتقاط صورة تذكارية كان لها صدى واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم تداولها بكثير من الإعجاب.

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