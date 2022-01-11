هل يكون إيسكو آخر الداخلين لقائمة "الخونة"؟

المصدر: البيان

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لا يفتر التنافس بين الخصمين اللدودين برشلونة وريال مدريد، حيث اكتسب التنافس بينهما طبيعة خاصة، أسهمت في خلق أعراف وتقاليد لا يسهل كسرها، من ذلك انتقال نجوم الفريقين بينهما، فلطالما اتهمت جماهير الجانبين النجم المنتقل من أحدهما إلى الآخر بالخيانة..

رونالدو البرازيلي، والبرتغالي لويس فيغو والإسباني لويس إنريكيه.. أسماء تأتي على رأس قائمة من الخونة في نظر جماهير الفريقين، تنتظر مفاجأة مدوية أخرى بانتقال نجم ريال مدريد إيسكو إلى الفريق الكاتالوني، الذي أشارت تقارير إلى اتفاق مبدئي بين نجم وسط المنتخب الإسباني ونادي برشلونة، في انتظار إتمام الصفقة الصيف المقبل.

وحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، تحدث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، مع إيسكو بشأن الانتقال إلى "كامب نو"، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.. في ظل عدم وجود مفاوضات لتجديد عقد اللاعب مع ناديه الذي ينتهي في الصيف المقبل.

وأشارت تقارير إلى نية الريال كانت تتجه إلى التخلي عن إيسكو خلال موسم الانتقالات الشتوية لكن ذلك لم يحدث.

يذكر أن إجمالي الوقت الذي قضاه إيسكو داخل الملعب خلال 10 مباريات خلال الموسم الحالي هو 195 دقيقة لم يحرز خلالها سوى هدف واحد.

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