بالصور.. محمد صلاح بملابس موضة السبعينيات يشعل وسائل التواصل الاجتماعي

المصدر: وكالات

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نشرت مجلة GQ بنسختها البريطانية، صورة للنجم المصري محمد صلاح على غلاف عددها لشهر فبراير، تحت عنوان "كيف أصبح مو صلاح ملك كرة القدم؟".

ونشرت مجلة الموضة والأناقة الرجالية صورا من جلسة تصوير خضع لها صلاح.

وأشعلت "الصور الغريبة " ردود أفعال ساخرة من قبل البعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أشاد البعض الآخر بأناقته.

وظهر صلاح بملابس موضة السبعينيات، التي تضمن ارتداء قمصان مهترئة، وسراويل قصيرة جدا، وهو يداعب كرة القدم بطريقة فنية.

وخلال الحوار الذي أجرته المجلة، تم الكشف عن بعض الأمور إذ تطرق صلاح للحديث عن إصابته بداية مشواره مع المنتخب في مونديال روسيا 2018 وعدم مشاركته في المباراة الأولى مع منتخب بلاده مصر أمام الأوروغواي، والذي أثر به نفسيا.

وقال صلاح: "بكيت في حافلة المنتخب، ثم ذهبت إلى المرحاض وبكيت في قبل المباراة أمام الأوروغواي، لأنني لم أستطع اللعب".

أما حول موضوع تجديد عقده مع ناديه ليفربول الإنجليزي، أكد صلاح أن "الأمر ليس بيده".

وقال صلاح للمجلة: "أريد أن أبقى في ليفربول، لكن هذا الأمر ليس في يدي".

وأضاف: "إنهم يعرفون ما أريد. أنا لا أطلب أشياء مجنونة".

وتابع: "عندما تطلب أمرا ما من النادي، فإن تلبيتهم لطلبي تظهر لي أنهم يقدرون ما فعلته للنادي، أنا الآن في السنة الخامسة في ليفربول، أعرف النادي جيدا، وأحب الجماهير وهم يبادلونني الحب، لكن الأمر بيد الإدارة الآن".

من ناحية أخرى، يخوض منتخب مصر مواجهة مرتقبة اليوم الثلاثاء ضد منتخب نيجيريا في افتتاح مشوار المنتخبين في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

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