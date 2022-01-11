رومانيا مقراً رئيسيا لاتحاد ويفا لكرة القدم

المصدر: البيان

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رحبت رومانيا بقرار اتحاد المرأة الدولي لكرة القدم (ويفا) باتخاذ العاصمة الرومانية بوخارست مقرا رئيسيا لإدارة اعماله ونشاطاته الدولية.

وقال المكتب الإعلامي في اتحاد ويفا في تصريح صحفي اليوم بأن موافقة الحكومة الرومانية على استضافة المقر الرئيسي لاتحاد ويفا يعبر عن تفهم وتقدير رومانيا للرسالة السامية التي يجسدها اتحاد ويفا في نشر قيم الرياضة والمحبة والتسامح والسلام والعمل على تطوير برامج هادفة لتوسيع ممارسة كرة القدم بين النساء في العالم وصولا لجعلها بمستوى التشويق والمتابعة التي تحضى بها لعبة كرة القدم بين الرجال.

واضاف المكتب الاعلامي بانه من مهام ويفا وبحسب اهدافه هو العمل على تقديم الدعم والمساندة لتشكيل الفرق والروابط النسائية الناشئة لكرة القدم.

ومن جهته عبر محمد الدليمي رئيس اتحاد ويفا لكرة القدم عن بالغ الشكر والتقدير للحكومة الرومانية واتحاد كرة القدم الروماني واللجنة الاولمبية الرومانية على الترحيب الذي لقاه اتحاد ويفا في قراره باعتماد العاصمة الرومانية بوخارست مقرا رئيسيا لإدارة اعماله وبرامجه العديدة لتطوير وبناء قدرات اللاعبات والمحكمات من خلال اقامة اكاديمية ويفا لكرة القدم ومعسكرات التدريب وكذلك انطلاق بث قناة ويفا TV لبرامجهما من العاصمة الرومانية ايضا.

كما شكر الدليمي الجانب الروماني على التسهيلات والمزايا الممنوحة لويفا في الدعم اللوجستي وتسهيل منح التأشيرات والاقامات للزوار وطواقم الادارة والتدريب ومنح اعفاءات ضريبية لحقوق النقل التلفزيوني للمباريات الرياضية وعوائد مبيعات التذاكر وسوى ذلك من المزايا التي تدعم غاياته النبيلة.

ومن الجدير بالذكر ان اختيار رومانيا كدولة اوروبية وعضوا في الاتحاد الأوروبي مقرا لويفا يعبر عن الرؤية الاستراتيجية للمستقبل وتعزيز دور اتحاد ويفا في خلق أفضل العلاقات والممارسات بالتنسيق والتعاون مع الكيانات الرياضية في قارة أوروبا والعالم.

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