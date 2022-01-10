صلاح : لن أكشف صوتي في جائزة الأفضل ومصر ليست المرشح الأوفر حظا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف محمد صلاح قائد منتخب مصر عن حظوظ الفريق في التتويج ببطولة كأس أمم إفريقيا (الكاميرون 2021).

جاء ذلك قبل انطلاق أولى مباريات الفراعنة غدا -الثلاثاء- ضد نيجيريا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وقال نجم ليفربول الإنجليزي في المؤتمر الصحفي: "لسنا المرشح الأوفر حظا للفوز بكأس الأمم الإفريقية ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لنعود بها إلى بلادنا".

أضاف "أنا لاعب ضمن 11 لاعبا، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بمباراة الغد وبالبطولة".

وأوضح محمد صلاح "يجب أن نعمل بكل جدية حتى نرقى لمستوى التطلعات، ويجب أن نلعب بصورة جماعية للفوز بكل المباريات".

وتابع "لم أفز ببطولة كبرى مع بلادي، وأود فعل ذلك، وأتمنى أن تكون هذه البطولة هي كأس الأمم الإفريقية. ألعب مع منتخب مصر منذ 10 سنوات وأتمنى تتويج مسيرتي الدولية ببطولة".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز