إنتر يستعيد الصدارة بثنائية في لاتسيو بالدوري الإيطالي

المصدر: د ب ا

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استعاد إنتر صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2 / 1 على ضيفه لاتسيو، في المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة، مواصلا انتفاضته في حملته نحو الاحتفاظ بلقب البطولة الذي حققه في الموسم الماضي.

وارتفع رصيد إنتر، الذي حقق انتصاره الثامن على التوالي في البطولة، إلى 49 نقطة، ليعود إلى الصدارة التي فقدها لبضع ساعات، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه ميلان، فيما توقف رصيد لاتسيو، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة منذ 12 ديسمبر الماضي، عند 32 نقطة في المركز الثامن.

ومازال بإمكان إنتر توسيع الفارق الذي يفصله عن جاره اللدود ميلان، حال فوزه في مباراته المؤجلة من المرحلة الماضية مع بولونيا.

وتقدم إنتر بهدف عن طريق أليساندرو باستوني في الدقيقة 30، غير أنه لم يهنأ به كثيرا، بعدما أدرك تشيرو إيموبيلي التعادل للاتسيو في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / 1.

وتواصلت الإثارة خلال الشوط الثاني، بعدما عاد إنتر للتقدم من جديد بهدف حمل توقيع السلوفاكي ميلان سكرينيار في الدقيقة 67، ليحاول لاتسيو حصد نقطة التعادل على أقل تقدير ولكن دون جدوى، لينال خسارته السابعة في البطولة خلال الموسم الحالي.

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