أرسنال يودع كأس الاتحاد على يد فريق درجة ثانية وليفربول ينجو من مفاجأة

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتهت آمال أرسنال في تعزيز رقمه القياسي وحصد لقبه 15 في كأس الاتحاد الإنجليزي، بخسارته صفر-1 أمام نوتنغهام فورست المنتمي للدرجة الثانية، في الدور الثالث، الأحد.

وسجل البديل لويس غرابان هدف المباراة الوحيد، بعد كرة عرضية من رايان ييتس في الدقيقة 83، ليحقق فورست المفاجأة.

وظهر أرسنال بشكل متواضع، ولم يفعل الكثير أمام تنظيم فريق فورست الذي سيصبح على موعد مع ليستر سيتي في الدور الرابع.

ولم يسدد فريق المدرب ميكل أرتيتا، الذي يواجه ليفربول في ذهاب قبل نهائي كأس الرابطة الأسبوع المقبل، أي تسديدة نحو المرمى، وخرج من الدور الثالث للمسابقة أمام فورست كما حدث في موسم 2017-2018.

وعلى ملعب "أنفيلد"، تخطى ليفربول الذي بدأ المباراة بتشكيلة من الصف الثاني مطعمة ببعض الأساسيين، تخلفه بهدف أمام ضيفه شروزبيري من الدرجة الثانية، سجله دانيال أودوه (27)، قبل أن يرد بأربعة أهداف مناصفة على مدار الشوطين.

وتناوب على تسجيل أهداف ليفربول كل من كايد غوردون (34) والبرازيلي فابينيو (44 من ركلة جزاء و90+3) ومواطنه روبرتو فيرمينو (78).

وشهدت المباراة عودة مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب إلى دكة اللاعبين الاحتياطيين، بعد غيابه عن المباراة الأخيرة ضد تشلسي إثر إصابته بفيروس كورونا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز