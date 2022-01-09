بينها هدفان لصلاح.. ليفربول ينشر فيديو لأجمل 5 أهداف

المصدر: البيان

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نشر نادي ليفربول الإنجليزي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" تضمن أجمل خمسة أهداف في شهر ديسمبر الماضي، بينها الهدفان الرائعان للنجم المصري محمد صلاح في مرمى إيفرتون.

وأعلن ليفربول حصول ظهيره الأيمن، ترينت ألكسندر-أرنولد، على جائزة هدف الشهر عن ديسمبر 2021.

وتم اختيار هدف ترينت ألكسندر-أرنولد الذي سجله في مرمى ضيفه نيوكاسل يونايتد (3-1) بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد، في الدقيقة 87 من عمر المباراة التي جمعتهما يوم الخميس 16 ديسمبر 2021، في الجولة 17 من الدوري الانجليزي الممتاز "البريمير ليغ".

يحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، حصدها من 20 مباراة، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي، صاحب المركز الثاني.

بينما يتربع مانشستر سيتي، على عرش الصدارة برصيد 53 نقطة.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022 برصيد 16 هدفاً.

وكان محمد صلاح فض شراكته مع القائد التاريخي لليفربول ستين جيرارد بعد هدفه في شباك تشلسي ليصبح صلاح هو أكثر لاعب سجل أهدافًا بقميص ليفربول في العاصمة البريطانية لندن خلال تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعد صلاح أكثر من سجل أهدافًا في الدوري الإنجليزي خلال العام المنصرم 2021 بـ24 هدفًا، كما أصبح الهداف الإفريقي الأفضل في تاريخ البطولة متخطيًا دروغبا بـ113 هدفًا حتى الآن.

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