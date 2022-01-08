بيكيه يكشف عن راتبه في برشلونة

المصدر: وكالات

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كشف جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة الإسباني، تفاصيل الراتب الذي يتقاضاه من النادي الكتالوني،رداً على صحفي إسباني بارز ادعى أنه وزملاءه بالفريق يتقاضون رواتب عالية من النادي المتعثر مالياً.

ونشر بيكيه عبر حسابه في «تويتر» صورة تفيد بتقاضيه 2.328.884.39 (مليونين و646 ألفا و26ر59 دولار) في 30 ديسمبر، وهو ما يمثل النصف الثاني من راتبه.

وطالب بيكيه في تعليقه على الصورة المنشورة «بقليل من الاحترام».

وكان الصحفي لويس كانوت ذكر عبر قناة «تي.في 3» التليفزيونية أن بيكيه وسيرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا وصامويل أومتيتي يتقاضون المزيد من الأموال، دون ذكر مصدر.

ورفض برشلونة التصريحات ووصفها بأنها «خاطئة وليست واقعية»، مضيفاً أن بعض اللاعبين الوارد أسماؤهم مرتبطون بعقود متغيرة ولا يمكنهم بلوغ الأرقام التي ذكرها كانوت.

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