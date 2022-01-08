21 يناير قرعة التصفيات الأفريقية لمونديال 2022

المصدر: دبي ــ إيهاب زهدي

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أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، عن تحديد يومي 21 و22 يناير الجاري، موعداً لإجراء قرعة الدور الأخير من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وتصفيات كأس الأمم الأفريقية المقررة في كوت ديفوار 2023.

ونوهت اللجنة إلى أن القرعة ستقام في مدينة دوالا الكاميرونية، وستكون البداية بقرعة التصفيات المؤهلة للمونديال يوم 21 يناير الجاري، وذلك بعد تقسيم المنتخبات المشاركة في التصفيات الأفريقية للمونديال، إلى مستويين، ويضم المستوى الأول، منتخبات السنغال، المغرب، تونس، الجزائر ونيجيريا، والمستوى الثاني، منتخبات مصر، الكاميرون، غانا، مالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما أوضحت اللجنة التنفيذية، أن قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، ستجرى يوم 22 يناير الجاري، وأن الدور التمهيدي للتصفيات، سيقام بنظام خروج المغلوب عبر مباريات ذهاب وإياب، وتشمل الفرق ذات التصنيف الأدنى وفقاً لتصنيف الاتحاد الدولي للكرة "الفيفا"، وتصل الفرق المتأهلة من هذه الدور، إلى مرحلة المجموعات المكونة من 48 فريقاً.

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