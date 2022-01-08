نجم الأهلي المصري: الجزائر ليست مرشحة للقب أمم إفريقيا

المصدر: البيان

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أكد أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي المصري ومنتخب مالي، أن منتخب الجزائر ليس ضمن المرشحين للتتويج بلقب أمم إفريقيا 2022.

وقال ديانج في تصريحات لصحيفة "النهار الجزائرية": "كل المنتخبات ستلعب من أجل التتويج بلقب أمم إفريقيا بما في ذلك منتخب مالي، لكن المهمة لكن تكون سهلة".



أضاف ديانج: "منتخب الجزائر ليس مرشحا للتتويج بلقب أمم إفريقيا 2022".

يذكر أن منتخب الجزائر توج بالنسخة الماضية من مسابقة كأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت في مصر 2019.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة أمم إفريقيا 2022، غدا الأحد، في الكاميرون، وتستمر حتى 6 فبراير المقبل.

مجموعات أمم إفريقيا 2022:

المجموعة الأولى: الكاميرون - بوركينا فاسو - إثيوبيا - كاب فيردي.

المجموعة الثانية: السنغال - غينيا - زيمبابوي - مالاوي.

المجموعة الثالثة: المغرب - غانا - الجابون - جزر القمر.

المجموعة الرابعة: مصر - نيجيريا - السودان - غينيا بيساو.

المجموعة الخامسة: الجزائر - كوت ديفوار - سيراليون - غينيا الاستوائية.

المجموعة السادسة: تونس - مالي - موريتانيا - جامبيا.

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