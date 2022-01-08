تعديلات مهمة على أبطال آسيا بعد سحب تراخيص الأندية الإيرانية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تعديلات جديدة على قرعة ملحق دوري أبطال آسيا 2022، ليلتقي الشارقة مع الزوراء العراقي، وبني ياس مع الشرطة العراقي، بينما يلتقي الغرافة القطري مع الجيش السوري، والتعاون السعودي مع ناساف الأوزبكي.

وجاء ذلك بعد قرار الهيئة المستقلة لأهلية المشاركة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سحب ترخيص الأندية الإيرانية بيرسيبوليس والاستقلال وغول غوهار سيرجان، من المشاركة في دوري أبطال آسيا 2022، بالاستناد للمواد 14.4 و14.5 من تعليمات ترخيص الأندية (وكذلك المادة 4.1.4 من القواعد الإجرائية لهيئة أهلية المشاركة).

واعتبرت الهيئة أن الأندية الثلاثة لم تنجح بتلبية كافة المعايير الإجبارية المطلوبة (بحسب المواد 3.1 و3.2 أ من تعليمات ترخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم)، وبالتالي فإنها لم تحصل على الترخيص للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2022.

واعتبرت الهيئة أن أندية بيرسيبوليس والاستقلال وغول غوهار سيرجان لا تمتلك الآن أهلية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2022، كما رفضت الهيئة الطلب الاستثنائي الذي تقدم به غول غوهار سيرجان.

وتم إعلام الأطراف المعنية بهذا القرار، علماً بأن التفاصيل الإضافية حول الإجراءات ستكون بحسب القواعد الإجرائية لهيئة أهلية المشاركة.

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