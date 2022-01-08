صلاح ينافس ميسي وليفاندوفسكي على جائزة "فيفا"

المصدر: باريس - أ ف ب

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم التي يمنحها سنوياً، انحصرت بين الثلاثي الدولي المصري محمد صلاح والأرجنتيني ليونيل ميسي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وتوج نجم بايرن ميونيخ الألماني ليفاندوفسكي بالجائزة العام قبل الماضي أمام البرتغالي كريستيانو رونالدو وميسي، لكنه احتل المركز الثاني في جائزة الكرة الذهبية 2021 التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» خلف الأرجنتيني ميسي الذي توج بالجائزة للمرة السابعة في مسيرته الاحترافية (رقم قياسي).

وحل مهاجم ليفربول الإنجليزي صلاح ثالثاً في جائزة أفضل لاعب التي يمنحها الاتحاد الدولي عام 2018 خلف الكرواتي مودريتش ورونالدو، علماً بأنه حل سابعاً في جائزة الكرة الذهبية لفرانس فوتبول العام الماضي بعدما كان سادساً عام 2018 وخامساً عام 2019.

وسيقام حفل توزيع الجوائز «عن بعد» من مقر الاتحاد الدولي في زيوريخ 17 الجاري.

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