محمد صلاح ينافس ميسي وليفاندوفسكي على جائزة الأفضل من فيفا

المصدر: البيان

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أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القائمة النهائية التي ستتنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم عن 2021 من الفيفا ، وانحصرت منافسة النجم المصري محمد صلاح على المراكز الثلاثة الأولى المتقدمة ليتنافس مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبولندي ليفاندوفيسكي ،وسيتم الإعلان عن ذلك خلال حفل سينظمه الفيفا يوم 17 يناير الجاري ، وكان الفيفا كشف قبل أكثر من شهر عن قائمة تضم 11 لاعبا تتنافس لدخول القائمة النهائية.

ويتنافس محمد صلاح نجم مصر وليفربول مع الثنائي ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي على التتويج بالجائزة لعام 2021.

وبذلك عاد صلاح (29 عاما) للمراكز الثلاثة الأولى بعدما جاء ثالثا في 2018 خلف المتوج لوكا مودريتش والوصيف كريستيانو رونالدو.

وكان ليفاندوفسكي هو الفائز بجائزة العام الماضي 2020، بعد قيادته بايرن ميونخ للفوز بثلاثية الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

وجاء صلاح رابعا وسادسا في جائزة الأفضل خلال 2019 و2020 على الترتيب.

وفاز البولندي ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ بالجائزة في 2020 وكان ميسي، أيقونة الأرجنتين ولاعب باريس سان جيرمان، حاملها في 2019.

وسيعلن فيفا الفائز بالجائزة في حفل يوم 17 يناير الجاري.

وخلال 2021 قاد صلاح منتخب مصر للتأهل لكأس إفريقيا 2021 والمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.

ومع ناديه ليفربول احتل وصافة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي ويتربع على قمة ترتيب هدافي البطولة في الموسم الجاري برصيد 16 هدفا.

بينما توج ميسي بكوبا أمريكا مع الأرجنتين ونال كأس ملك إسبانيا مع ناديه السابق برشلونة.

وعلى الجانب الآخر توج ليفاندوفسكي بالدوري الألماني وكأس السوبر الألماني.

وحصل ميسي في نوفمبر الماضي على جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، وجاء ليفاندوفسكي وصيفا واحتل صلاح المركز السابع.

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