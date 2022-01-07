"فيفا" يطرح تذاكر مباريات مونديال الأندية "الإمارات 2021"

المصدر: وام

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن طرح التذاكر المتبقية لجميع فئات تذاكر بطولة "كأس العالم للأندية الإمارات 2021 المقدمة من علي بابا كلاود" ابتداء من اليوم .

وشهدت تذاكر المباراة النهائية التي ستُقام في 12 فبراير المقبل، ومباراتي دور نصف النهائي اللتين ستقامان في يومي 8 و9 فبراير "بتواجد فريقي بالميراس البرازيلي و تشيلسي الإنجليزي" إقبالاً شديداً خلال مرحلة طرح التذاكر المسبقة لحاملي بطاقات الدفع "فيزا" خلال الأيام الماضية، كما ستتاح الفرصة لجميع الجماهير لشراء تذاكرهم لتلك المباريات الحافلة من خلال موقع التذاكر على الموقع الرسمي للفيفا.

وسيستمر بيع التذاكر على أساس "الأولوية حسب الأسبقية" عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال أيام البطولة حتى نفادها.. كما تنصح الجهة المنظمة الجماهير بزيارة FIFA.com/tickets للاطلاع على أحدث المستجدات والتذاكر المتاحة.

وستتوفر التذاكر لعشّاق كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن مختلف دول العالم عبر فئات تذاكر مختلفة وبأسعار تناسب الجميع تتراوح من 20 درهما في فئة التذاكر الرابعة وحتى 200 درهم للمباراة النهائية في فئة التذاكر الأولى.

ومن المنتظر أن تتواجه سبعة أندية عالمية في مباريات اقصائية حيث ستنطلق مجريات البطولة بالمباراة الأولى يوم الخميس 3 فبراير بين ممثل دولة الإمارات نادي الجزيرة وممثل قارة اوقيانوسيا نادي بيري من تاهيتي.

وتشمل الفرق الخمسة المتأهلة بطل قارة أفريقيا النادي الأهلي المصري وبطل دوري أبطال الكونكاكاف مونتيري المكسيكي وحامل لقب دوري أبطال أوروبا نادي تشيلسي الانجليزي وبطل أمريكا الجنوبية نادي بالميراس البرازيلي وبطل دوري أبطال آسيا نادي الهلال السعودي .

وستُقام مباريات البطولة في ملعبي "محمد بن زايد" و" آل نهيان" اللذين تم تجهيزهما وفق أعلى معايير الصحة والسلامة لضمان تجربة آمنة ومميزة لعشاق كرة القدم والمجتمع الرياضي بأكمله.

كما سيتم تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة لضمان صحة المشاركين والجماهير والمنظمين واللاعبين، لذلك يتوجب على جميع الجماهير إظهار الحالة باللون الأخضر "المرور الأخضر" على تطبيق الحصن وإثبات تلقي جرعات التطعيم ونتيجة فحص PCR سلبية صالحة لمدة 48 ساعة على الأقل لحضور المباريات.

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