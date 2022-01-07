رياض محرز يتزوج للمرة الثانية سراً

المصدر: البيان

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تزوج النجم رياض محرز قائد منتخب الجزائر ونجم مانشستر سيتي للمرة الثانية سراً قبل أيام قليلة من انطلاق كأس أمم أفريقيا.

وكشفت وسائل إعلام بريطانية، الجمعة، أن رياض محرز عقد قرانه على عارضة الأزياء تايلور وارد في حفل صغير على الطريقة الإسلامية.

وظهر الزوجان خلال الحفل بملابس بيضاء بالكامل، وبعد المراسم كرر الزوجان كلمة "قبول" التي تعني الموافقة على الزواج ثلاث مرات، وفقا لصحيفة "الصن" البريطانية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن محرز ووارد سيقيمان مراسم احتفال ثانية لجعل زواجهما قانونيا في المملكة المتحدة.

وأضافت أن محرز وتايلور "متزوجان بشكل قانوني بموجب الشريعة الإسلامية بعد مراسم الزواج أواخر العام الماضي"، مضيفة أن "حفل الزواج كان صغيرا لكنه كان مميزا".

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