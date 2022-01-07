زيدان يقترب من تدريب باريس سان جيرمان

المصدر: وكالات

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ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد نجح في إقناع المدير الفني السابق لريال مدريد، زين الدين زيدان، بتولي تدريب العملاق الفرنسي اعتبارا من الصيف القادم.

وأوضحت الصحيفة أن مصدر تلك المعلومات هو الصحفي المعروف، دانييل ريولو، الذي قال إن "زيزو" هو من سيأخذ مكان المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، في ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية.

ويعرف عن ريولو دقة معلوماته إلى درجة كبيرة، إذ كان أول من كشف عن تعاقد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مع فريق باريس سان جيرمان.

وقالت ماركا إنه في حالة تعاقد زيدان مع باريس فإن ذلك سيلقي نوعا من الغموض بشأن رحيل النجم الفرنسي الشاب، كليليان مبابي، من العاصمة الفرنسية إلى ريال مدريد.

من جانب آخر، قال مساعد زيدان، ديفيد بيتوني، في تصريحات تلفزيونية معلقا على إمكانية انتقال زيزو إلى "البي إس جي": "تعلمون أن زيدان من مدينة مارسيليا ونعرف مدى التنافس بين فريقها وبين باريس سان جيرمان".

وأردف: "لكي أكون صريحا لم أناقش مع زيدان أمر تدريب باريس سان جيرمان، نعلم أنه كانت هناك شائعات في الصيف بشأن ذلك، لكن زيزو قرر الحصول على راحة لمدة عام كامل".

وزاد: "بالطبع أنا مع أي قرار يتخذه لأن المدرب هو من يتحمل المسؤوليات، وهو الشخص الذي يجب أن يعيش مع كل الأجواء المحيطة بفريقه من صحافة وإعلام والتعامل مع لاعبين".

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