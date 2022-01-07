بداية قوية لصفقات اللاعبين الشتوية محلياً ودولياً

المصدر: وام

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مع فتح باب الانتقالات الشتوية في معظم الدوريات العالمية، بدأت تنشط عملية التداول للصفقات بين الأندية، أملا في تعزيز الصفوف في الفترة المتبقية من مسابقات الموسم الحالي، لا سيما أنها ستكون فترة الحسم لمختلف البطولات سواء كانت محلية أو قارية.

وترصد وكالة أنباء الإمارات " وام " في التقرير التالي أبرز الصفقات المحلية والدولية التي تمت بالفعل، والأخرى المحتملة التي تنتظر اللمسات الأخيرة لإنهائها خلال الأيام المقبلة.

فعلى المستوى المحلي أعلن نادي الجزيرة عن استقطابه للاعب العين محمد جمال إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، كما تعاقد الوحدة مع البرتغالي أدريان سيلفا لمدة موسمين قادما من نادي سامبدوريا الإيطالي.

وتعاقد الوصل مع الصربي اليكستندر فاسيليافيج قادماً من نادي ميتالاك الصربي بصفقة تمتد إلى 3 سنوات، فيما أعاد فريق الشارقة لاعبه الغيني عثمان كمارا إلى صفوف الفريق بعد انتهاء أعارته إلى اتحاد كلباء.

أما على المستوى العالمي فقد تعاقد ريال سوسيداد الإسباني مع رافينها لاعب باريس سان جيرمان لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، وأعلن برشلونة عن التعاقد مع الإسباني فيران توريس لاعب مانشستر سيتي بعقد يمتد حتى 2025، فيما ذكرت تقارير تؤكد رغبة النادي في ضم كل من إدينسون كافاني لاعب مانشستر يونايتد، ورحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي، وماتايس دي ليخت مدافع يوفنتوس.

وشهدت الأيام الأخيرة تداول أنباء قوية حول قرب رحيل النرويجي ايرلينج هالاند لاعب بروسيا دور تموند عن فريقه إما للدوري الإنجليزي حيث تتنافس عليه العديد من الأندية أبرزها ليفربول، أو الدوري الإسباني خاصة إلى ريال مدريد أو برشلونة.

وعربياً أعلن الهلال السعودي عن تعاقده مع اللاعب عبد الرحمن العبيد قادماً من النصر بعقد يمتد إلى 3 سنوات، وتعاقد الفتح السعودي مع البرازيلي بيتروس قادما من النصر وذلك لمدة موسم ونصف الموسم.

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