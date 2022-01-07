ترتيب صادم لصلاح في قائمة أغلى لاعبي الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

اكتفى النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، بالمركز الـ24 في قائمة أغلى اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والـ57 في العالم، وذلك وفقا للمركز الدولي للدراسات "CIES".

ولم يعتمد المركز الدولي للدراسات "CIES" على قيمة الشرط الجزائي في عقود اللاعبين، وإنما استخدم منهجا اقتصاديا قام بتطويره، لوضع قائمة لأغلى لاعبي العالم لكرة القدم، مع بداية العام الجديد 2022.

وبلغت القيمة السوقية الحالية لمحمد صلاح البالغ من العمر 29 عاما، 66.1 مليون يورو، وفقا لـ"CIES".

بينما تصدر نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، فيل فودين، البالغ من العمر 21 عاما، قائمة أغلى لاعبي "البريمير ليغ" برصيد 152.6 مليون يورو، وتلاه كل من مواطنه ماسون غرينوود لاعب مانشستر يونايتد، والبرتغالي روبن دياز، مدافع مانشستر سيتي في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

في حين احتل فودين المركز الثاني في قائمة أغلى لاعبي العالم، التي شهدت مفاجأة كبرى، بتصدر البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، حيث قدر "CIES" قيمته السوقية بـ166 مليون يورو، وفقا للمركز الدولي للدراسات "CIES"، وجاء النجم النرويجي إيرلنغ هالاند هداف فريق بوروسيا دورتموند، في المركز الثالث.

ودخل 41 لاعبا من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" في قائمة 100 أغلى لاعبي العالم، التي خلت من عدد من النجوم مثل البرتغالي كيستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، والمغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي وغيرهم.

وفيما يلي قائمة أغلى لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز وفقا لـ"CIES":

الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) 152.6 مليون يورو.

الإنجليزي ميسون غرينوود (مانشستر يونايتد) 133.9 مليون يورو.

البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي) 120.5 مليون يورو.

الإنجليزي جادون سانشو (مانشستر يونايتد) 115 مليون يورو.

البرتغالي برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) 113.9 مليون يورو.

الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول) 112.8 مليون يورو.

الإنجليزي ماسون ماونت (تشيلسي) 108.9 مليون يورو.

الإنجليزي ريس جيمس (تشيلسي) 108 ملايين يورو.

الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال) 103 ملايين يورو.

الألماني كاي هافرتز (تشيلسي) 101.2 مليون يورو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز