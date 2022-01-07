إشبيلية الى دور الـ 16 بكأس إسبانيا وخروج فياريال

المصدر: أ ف ب

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تأهل إشبيلية، ثاني الدوري الإسباني، الى دور الـ 16 من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم بفوزه على ريال سرقسطة 2-صفر أمس الخميس.

افتتح المدافع الفرنسي الدولي جول كونديه التهديف بتسديدة قوية من مشارف المنطقة (ق31) قبل أن يضيف رافا مير الثاني في الشوط الثاني اثر هجمة مرتدة سريعة (ق69).

وحاول سرقسطة، الذي يحتل المركز السادس عشر في دوري الدرجة الثانية تقليص الفارق لكن ألفارو خيمينيس أهدر له أبرز فرصة أواخر المباراة.

وكان إشبيلية بلغ الدور نصف النهائي لكأس إسبانيا الموسم الماضي وكان آخر تتويج له فيها العام 2010.

في المقابل، حقق سبورتينغ خيخون من الدرجة الثانية المفاجأة بفوزه على فياريال 2-1.

تقدم فياريال بطل الدوري الأوروبي الموسم الماضي بهدف سجله راوول ألبيول (ق48) قبل أن يعادل المونتينيغري اوروس دورديفيتش لخيخون (ق67) ثم يسجل الاوكراني بوهدان ميلوفانوف هدف الفوز قبل دقيقتين من انتهاء المباراة.

وكان قطبا الكرة الاسبانية ريال مدريد وبرشلونة بلغا الدور ذاته أول أمس الاربعاء بفوز الاول على الكويانو وليناريس ديبورتيفو تواليا.

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