مانشستر سيتي يعلن دخول 21 شخصاً ضمنهم غوارديولا في عزل

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس دخول مدربه بيب غوارديولا في عزل بعد ثبوت إصابته بعدوى فيروس كورونا.

وأوضح النادي أن إجمالي عدد اللاعبين والإداريين الذين دخلوا في عزل بسبب كورونا بلغ 21 شخصا.

وأضاف النادي أن نتائج اختبار مساعد المدرب خوانما ليو والعديد من أعضاء "فقاعة الفريق الأول" جاءت إيجابية اليوم إلى جانب نتيجة اختبار غوارديولا.

وذكر النادي أن هناك سبعة لاعبين بين الأشخاص الموجودين في العزل إلى جانب 14 عضوا من الجهاز المعاون لكن النادي لم يعلن بالضبط من هم هؤلاء الأفراد.

ومن المنتظر أن يتولى القيادة الفنية لمانشستر سيتي نيابة عن غوارديولا مساعده ردولفو بوريل خلال مباراة الفريق أمام سيندون تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي غدا الجمعة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز