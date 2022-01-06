الحضور الجماهيري في كأس الأمم الأفريقية 60 %

المصدر: البيان - إيهاب زهدي

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اتفق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، واللجنة المنظمة المحلية لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، على تحديد سعة الملاعب خلال نسخة البطولة المقرر انطلاقها الأحد المقبل، ما بين 60٪ إلى 80٪.

وسيتم تطبيق السعة البالغة 80٪ فقط خلال مباريات الكاميرون الدولة المضيفة، في حين سيتم تحديد سعة باقي المباريات بنسبة 60٪.

وتنطلق البطولة يوم الأحد المقبل، على ملعب أوليمبي في ياوندي بلقاء الكاميرون مع بوركينا فاسو.

وأعلن الاتحاد الأفريقي للكرة، إنه تم الاتفاق في وقت سابق من ديسمبر الماضي، مع حكومة الكاميرون على البروتوكولات الصحية الصارمة، والتي سيتم اتباعها، وتتضمن السماح فقط للمشجعين الذين تلقوا لقاح كورونا، بدخول أماكن المباريات.

وشدد "كاف"، على أن جميع الأطراف، لا تزال ملتزمة تماماً بتنفيذ الاتفاقية بما في ذلك البروتوكولات الصحية الأخرى التي تم تبنيها، وأكد على إنه سيواصل مراقبة الوضع وتطور الظروف الصحية وتكييف التدابير إذا لزم الأمر.

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