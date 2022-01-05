صلاح وكيروش يدعمان «الفراعنة» عبر «تويتر»

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

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استخدم الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، وسائل التواصل الاجتماعي لتوجيه بعض الرسائل، قبل المشاركة في خوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق من الكاميرون يوم الأحد المقبل، وتستمر حتى 6 من فبراير المقبل.

ووجه صلاح رسالة إلى الجماهير المصرية لحثهم على دعم ومؤازرة منتخب «الفراعنة» من أجل التتويج باللقب القاري، وذلك بالتزامن مع انضمامه إلى معسكر منتخب بلاده، الأربعاء، ونشر صلاح تغريدة عبر حسابه على «تويتر» قال فيها: «الطريق مش سهل.. بس إحنا هنحارب علشان نرجع بالكأس.. خليكوا في ظهرنا.. شجع مصر».

ويستعد منتخب «الفراعنة» للمشاركة في النسخة 33 من كأس أمم أفريقيا، ومن المقرر أن يغادر المنتخب المصري إلى مدينة غاروا الكاميرونية، يوم الجمعة، على متن طائرة خاصة، وذلك بعد محاولات الاتحاد المصري لكرة القدم، بالتنسيق مع الشركة الوطنية مصر للطيران الناقلة للمنتخب الوطني من أجل سفر بعثة الفريق إلى الكاميرون في موعدها، بعد حل المشاكل التقنية التي كانت تعوق سفرها في هذا الموعد، حيث كانت ستتأخر يوماً عن الموعد المحدد.

وينافس المنتخب المصري في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، ومن المقرر أن يستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة نيجيريا يوم 11 الجاري، على أن يواجه منتخب غينيا بيساو في 15 ومنتخب السودان في 19 من الشهر ذاته.

من جانبه وجه كارلوس كيروش، رسالة إلى لاعبيه، وقال في تدوينة نشرها الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري على «تويتر» قال فيها: «يا شباب، لقدم تجمعنا سوياً الآن كلنا على قلب رجل واحد، نحن الآن نستعد للإقلاع والاستمتاع بمنافسات كرة القدم في رحلتنا خلال كأس الأمم الأفريقية، رجاء من الجميع شد الأحزمة والتسلح بأكبر الطموحات والالتزام من أجل الوصول إلى هدفنا وحلمنا جميعاً».

في سياق مختلف، فازت قائمة جمال علام بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم التي أجريت، الأربعاء، خلال الاجتماع العادي للجمعية العمومية للاتحاد، حيث حصلت القائمة على الأغلبية المطلقة في عملية التصويت الأولى بمجموع أصوات بلغ 109 أصوات من 116 صوتاً شاركوا في العملية الانتخابية، فيما حصلت القائمة الثانية برئاسة محمد إبراهيم على 6 أصوات بينما استُبعد صوت واحد لبطلانه.

وتضم القائمة الفائزة كلاً من: جمال علام رئيساً وخالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي السابق، نائباً للرئيس، والأعضاء محمد حلمي مشهور، ومحمد أبو الوفا، ونجم الزمالك السابق حازم إمام، ونجم الأهلي السابق محمد بركات وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرفاعي.

وعقدت الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعها العادي برئاسة أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد، وحضور كيني جون ماري مندوباً عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والمستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد.

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