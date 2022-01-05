هنحارب علشان نرجع بالكأس.. محمد صلاح يوجه رسالة قوية للجمهور المصري

المصدر: البيان

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وجه النجم المصري محمد صلاح رسالة للجمهور المصري في حسابه على انستغرام.

ونشر صلاح صورة له أثناء الاحتفال بأحد أهدافه مع المنتخب المصري معلقاً عليها: "الطريق مش سهل بس احنا هنحارب علشان نرجع بالكأس، خليكوا في ظهرنا شجع مصر".

ويلتقي المنتخب المصري مع نيجيريا في مستهل مشوار المنتخبين ببطولة إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل، ويتمنى المنتخب المصري حصد اللقب الغائب منذ 12 عاماً.

يذكر أن محمد صلاح ابتعد بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022 برصيد 16 هدفاً.

وفضّ محمد صلاح شراكته مع القائد التاريخي لليفربول ستين جيرارد بعد هدفه في شباك تشلسي ليصبح صلاح هو أكثر لاعب سجل أهدافًا بقميص ليفربول في العاصمة البريطانية لندن خلال تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعد صلاح أكثر من سجل أهدافًا في الدوري الإنجليزي خلال العام المنصرم 2021 بـ24 هدفًا، كما أصبح الهداف الإفريقي الأفضل في تاريخ البطولة متخطيًا دروغبا بـ113 هدفًا حتى الآن.

وكشف صلاح سابقاً الكثير من الكواليس عن كأس العالم الماضية 2018 في روسيا.

وكان منتخب مصر قد شارك في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر وكان صلاح قائد هجوم الفراعنة لكن المنتخب خسر المباريات الثلاث التي خاضها وخرج من الدور الأول.

وشارك محمد صلاح في نهائيات كأس العالم وهو يعاني من تأثير الإصابة القوية التي تعرض لها في الكيف خلال نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا إثر التدخل العنيف من مدافع ريال مدريد حينذاك سيرجيو راموس عليه.

وقال محمد صلاح : أبلغت الجهاز الفني والطبي لمنتخب مصر بأنني قادر على اللعب وذلك على خلاف الحقيقة.

وأوضح صلاح: كنت أشعر بالألم في منطقة الكتف خلال الجري في التدريبات والمباريات في كأس العالم، وتحاملت على نفسي ولم أبلغ الجهاز الفني.

وأضاف محمد صلاح: نفس الأمر في مباراة أنجولا الأخيرة في تصفيات كأس العالم 2022 لم أكن قادرا على المشاركة فيها لإصابتي بنزلة برد، لكنني تحاملت على نفسي وشاركت بسبب أهميتها.

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