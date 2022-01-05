الكشف عن سرّ خاص داخل منزل رونالدو

المصدر: البيان

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لا يتوقف كريستيانو رونالدو عن مفاجأة عشاق الساحرة المستديرة أينما حل وارتحل، فالنجم البرتغالي ينشر سحره الكروي مع كل الفرق التي حمل قميصها، ويقودها منذ سنوات إلى اعتلاء منصات التتويج سواء المحلية منها أو القارية.

ورغم اقترب نجم فريق ما نشستر يونايتد من بلوغ الـ 37 عاماً، إلا أن لياقته البدنية العالية ما تزال سراً يرغب الكثير من الناس في اكتشافه يوماً ما. ويبدو أن واحدا من أسرار لياقة رونالدو العالية قد ظهرت أخيراً للعلن.

فقد كشفت صحيفة "ذا صن" أن كريستيانو رونالدو حصل على جهاز خاص يساعده على تحسين لياقته البدنية، وأضافت أن أحسن لاعب في العالم خمس مرات قد اشترى غرفة أوكسجين عالية التقنية، من أجل الحفاظ على لياقته في المنزل.

وأوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية واسعة الانتشار أن هدف كريستيانو رونالدو من استخدام غرفة الأوكسجين هو دفع الهواء النقي مباشرة إلى بلازما الدم، وهو ما يساعد على إصلاح الأنسجة التالفة بالجسم.

ونقلت "ذا صن" عن مصدر لم يكشف عن اسمه قوله "الكل يعرف أن كريستيانو يهتم كثيراً بلياقته البدنية ويبذل أقصى جهده ليكون في أفضل حالة ممكنة".

وأضاف المصدر: "لقد سبق واستخدم غرف الأوكسجين في مسيرته الكروية، لكنه ليس من السهل العثور عليها في المملكة المتحدة، لذلك قرر اقتناء واحدة وتركيبها في منزله".

وعن أهمية جهاز غرفة الأوكسجين، قال نفس المصدر "يعني هذا أنه إذا شعر (رونالدو) بألم في أي وقت، فإنه يمكنه الذهاب واستخدام (غرفة الأوكسجين) والحصول على فوائدها"، وأردف: "هذه هي الأسباب التي تجعله يغيب عن عدد قليل من المباريات بسبب الإصابة".

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو عاد بداية هذا الموسم إلى فريقه مانشستر يونايتد بعد رحلة ناجحة للغاية مع ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي. وتأمل جماهير "الشياطين الحمر" أن يساعد رونالدو الفريق الإنجليزي على التتويج بالألقاب الغائبة عن خزائن الفريق منذ مدة.

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