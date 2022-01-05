اللاعب الذي توفي لـ 5 دقائق يريد المشاركة في مونديال 2022

المصدر: وكالات

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أعرب الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، الذي تعرض لسكتة قلبية في كأس أوروبا الصيف الفائت وخضع لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، عن أمله في المشاركة في كأس العالم في قطر نهاية العام الحالي، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة محلية بثت أمس الثلاثاء.

أنهى إريكسن عقده مع الإنتر بالتراضي في ديسمبر، إذ يحظر الدوري الإيطالي على اللاعبين استخدام أجهزة تنظيم ضربات القلب.

وقال إريكسن في مقتطف صدر امس الثلاثاء من مقابلة مطوّلة ستبث في وقت لاحق من هذا الأسبوع على قناة "دي أر": "أريد أن ألعب كرة القدم. ما من سبب لعدم القيام بذلك".

وأكد أن الأطباء "قالوا إن ما من مشكلة في ذلك، قالوا إن الأمور جيدة. لذا كل شيء مستقر، وأشعر أنني حصلت على الضوء الأخضر للعب كرة القدم مجددًا".

وتابع صاحب الـ 29 عامًا "هدفي أن ألعب في كأس العالم في قطر، مضيفًا أن "مسألة استدعائي من عدمها هي أمر مختلف...ولكن...بإمكاني العودة".

وأضاف إريكسن "الأمر كان غريبا لأنني لم أتوقع أن ترسل الناس الورود، لأنني فارقت الحياة لخمس دقائق، كان أمرا استثنائيا ولطيفا للغاية من الجميع".

تعرض لاعب توتنهام الانجليزي السابق لسكتة قلبية في المباراة الأولى للدنمارك في البطولة القارية ضد فنلندا في كوبنهاغن في 12 يونيو الفائت وتم إنعاشه على أرض الملعب.

نجحت الدنمارك مدفوعة بالمشاعر في الوصول الى الدور نصف النهائي قبل أن تخسر ضد إنجلترا.

أمضى صانع الألعاب بضعة أيام في المستشفى وخضع لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب. استعاد مؤخرًا التمارين مع أودينسي فريق الطفولة.

وفقًا لصحيفة "بي تي" اليومية الدنماركية، ركز إريكسن بشكل أساسي على التمارين البدنية، لكنه تدرب أيضًا مع الكرة، ولكنه لا يحطط للعب مع الفريق.

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