شراكة بين مانشستر سيتي وقصر الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أعلن نادي مانشستر سيتي أمس عن إطلاق شراكة جديدة تجمعه مع فندق قصر الإمارات، تصبح بموجبها العلامة الفندقية الراقية في أبوظبي الشريك الفندقي الرسمي لنادي مانشستر سيتي. ويتميز فندق قصر الإمارات بموقعه في قلب أبوظبي، حيث يعد أيقونة الفخامة في العاصمة، ورمزًا لكرم الضيافة العربية، موفرًا لضيوفه وزواره أرقى المرافق عالمية المستوى، بما في ذلك مواقع التدريب الرائدة والملاعب. كما كان الفندق وجهة إقامة الفريق الأول أثناء تواجده في دولة الإمارات خلال الزيارات التدريبية.

كما تعد ملاعب التدريب في الفندق الفاخر وجهة مدارس السيتي لكرة القدم في أبوظبي لتنظيم واستضافة حصص التدريب الكروية للاعبين الصغار والفعاليات المجتمعية المتنوعة. وبموجب هذه الشراكة الجديدة يظهر اسم وشعار فندق وقصر الإمارات ضمن العديد من المرافق التابعة لنادي مانشستر سيتي، بما في ذلك استاد الاتحاد، وملاعب التدريب في مدينة مانشستر، بالإضافة إلى قمصان التدريب، كما يظهر المدير الفني للنادي بيب غوارديولا في محتوى مصور تم التقاطه خلال زيارة سابقة إلى فندق قصر الإمارات.

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