من هو أوسو كونان لاعب الأهلي المصري الذي مات مسموماً على يد ابن عمه؟

المصدر: وكالات

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كشفت تقارير صحفية عن تطورات مثيرة حول وفاة اللاعب أوسو كونان لاعب الأهلي وطلائع الجيش المصريين السابق، في مسقط رأسه بساحل العاج، حيث أكدت تقارير إيفوارية صباح اليوم الثلاثاء، وفاة أوسو كونان لاعب النادي الأهلي السابق بعد أن نقل إلى أحد المستشفيات، إثر تعرضه لحالة تسمم.

وقال الفيتنامي نجوين مينا تشواه وكيل أعمال نجم الأهلي السابق، في تصريحات نشرها موقع "Football Tribe Asia" "قُتل مهاجم نام دينه السابق أوسو كونان في مسقط رأسه في ساحل العاج في الثالث من ديسمبر، الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت فيتنام على يد ابن عمه".

وكان أوسو كونان يلعب ضمن صفوف فريق نام دينه الفيتنامي، ثم انتقل لخوض تجربة قصيرة في نادى البكيرية في دوري الدرجة الثالثة السعودي.

وأضاف وكيل أوسو كونان أنه بعد عودته إلى مسقط رأسه للاحتفال بعطلة أعياد الميلاد في كوت ديفوار، حلت به الكارثة، حيث شرب كأسًا من النبيذ قام ابن عمه بوضع السم داخله، ما أدى إلى وفاته، لكن لم تتم معرفة الدافع حول ذلك.

وأوسو كونان، من بين اللاعبين الأجانب الذين تألقوا في الدوري المصري الممتاز، وهو من مواليد 23 يناير 1989.

بدأ أوسو كونان، مسيرته مع كرة القدم، مع نادي أفريكا سبورتس الإيفواري، قبل أن ينتقل إلى الترجي التونسي، ومنه إلى الملعب التونسي ومستقبل المرسى، على سبيل الإعارة، حتى جاءته فرصة الانتقال إلى الدوري المصري.

كونان البالغ من العمر 32 عاماً مثل العديد من الفرق الأفريقية الكبرى، على رأسها الأهلي الذي لعب له في النصف الثاني من عام 2012، وحصل معه على لقب دوري أبطال أفريقيا، ليكون اللقب الأبرز في مسيرته، قبل الرحيل.

كان أوسو كونان انضم إلى النادي الأهلي قادما من نادى مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية في عام 2013، إلا أنه لم يستمر طويلًا مع الفريق، حيث إنه رحل بعد 6 أشهر فقط إلى نادي هجر السعودي على سبيل الإعارة، ومن ثم الاستغناء عنه نهائيًا.

شارك كونان في خمس مباريات مع الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد توقف مسابقة الدوري ليحرز هدفا وحيدا في شباك تشيلسي بمسابقة دور المجموعات.

خاض كونان تجربة أوروبية مع فرق سيون السويسري وإتش زي كي هلسنكي الفنلندني حيث حقق لقبي الدوري والكأس، ولعب كذلك في فيتنام لفريق نام دينيه.

ذكرت صحيفة "سوبر سبورت" الإيفوارية في تقرير لها أن كونان وافته المنية عن سن 32 عاماً، قبل شهر كامل، بعدما تعرض للقتل بالسم على يد ابن عمه.

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