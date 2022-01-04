أبرز الصفقات المحتملة في الميركاتو الشتوي

المصدر: وكالات

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تستعد الأندية الأوروبية في الميركاتو الشتوي لإبرام بعض الصفقات لتدعيم صفوفها، والذي بدأ 1 يناير وينتهي 31 يناير، باستثناء الدوري الإسباني والإيطالي، حيث بدأ سوق الانتقالات الشتوية لديهم 3 يناير.

وتحاول الأندية إيجاد لاعبين مميزين من أجل المنافسة بقوة في الأدوار الحاسمة في البطولات المحلية والقارية.

وتنقسم اهتمامات الفرق خلال هذه الفترة بين صفقات مباشرة وأخرى تتعلق بانتهاء عقود بعض اللاعبين في يونيو المقبل.

وتالياً أبرز الصفقات المحتملة:

مبابي لاعب باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد

يعتبر أحد أكبر النجوم في عالم كرة القدم حاليًا، وارتبط اسمه بالانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني، وتقدم بالفعل الميرينجي العام الماضي بعرض بقيمة 200 مليون يورو لضم الفرنسي مبابي، لكن باريس سان جيرمان رفض العرض وسيبقى حرًا، ومن الممكن أن يذهب إلى ريال مدريد والتوقيع له في الميركاتو الشتوي.

هالاند لاعب بروسيا دورتموند إلى ريال مدريد

يمتلك هالاند لاعب بروسيا دورتموند شرطا جزائيا في عقده بقيمة 75 مليون يورو، ويتفعل في 2022.

وجاءت تصريحات هالاند الأخيرة في عطلته التي يقضيها في إسبانيا مثيرة للجدل، حيث قال صراحة سألعب في إسبانيا.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن إبلاغ اللاعب لمسؤولي ريال مدريد بأنه مستعد للتوقيع للفريق.

من جانبه يريد ريال مدريد الجمع بين هالاند ومبابي لعودة الفريق للبطولات مرة أخرى.

أوباميانغ لاعب أرسنال إلى نيوكاسل

توترت العلاقة مؤخرًا بين أوباميانغ ومدرب أرسنال أرتيتا، حيث بدأت المشكلة عندما عاد أوباميانغ من عطلته في فرنسا متأخرا، حيث قرر المدرب معاقبته وتجريده من شارة القيادة وإبعاده عن تدريبات الفريق والمشاركة في المباريات.

من جانبه، يريد فريق نيوكاسل الإنجليزي تدعيم صفوف الفريق، خاصًة بعد أن استحوذ صندوق الاستثمار السعودي على النادي وأصبح الأغلى في العالم.

ويستهدف نيوكاسل استعارة أوباميانغ، مع إمكانية شرائه في نهاية الموسم الحالي.

محمد النني لاعب أرسنال إلى نيوكاسل

مع انتهاء عقده الصيف المقبل 2022، هناك أقاويل تشير إلى عدم تجديد نادي أرسنال للاعب المصري محمد النني.

ومن ضمن تدعيم الفريق يريد نيوكاسل الاستحواذ على بعض اللاعبين، ومن ضمنهم ظهر اسم النني، حيث كشفت بعض التقارير الإنجليزية أن المصري محمد النني أصبح هدفًا رئيسيًا لنيوكاسل، لانتشال الفريق من قاع الدوري الإنجليزي الممتاز.

تريبير لاعب أتلتيكو مدريد إلى نيوكاسل

يواصل نيوكاسل في تدعيم صفوفه في الحديث عن صفقة أخرى، وهو اللاعب تريبير لاعب أتلتيكو مدريد.

حيث لم يتدرب اللاعب مع الفريق الإسباني حاليًا، وهناك مفاوضات جادة حالية من نيوكاسل من أجل ضم اللاعب في الميركاتو الشتوي مقابل 25 مليون جنيه استرليني.

كافاني لاعب مانشستر يونايتد إلى برشلونة

بعد تولى تشافي هيرنانديز أسطورة خط وسط برشلونة تدريب الفريق الكتالوني، يحتاج إلى تدعيم صفوف الفريق، ولكن النادي يعاني حاليًا من ضائقة مالية، فلا يستطيع شراء اللاعبين، ولكن يتجه للاعبين الذين تنتهي عقودهم ويبرم الصفقة.

كانت أولى الصفقات فيران توريس لاعب مانشستر سيتي، وثاني الصفقات كافاني لاعب مانشستر يونايتد.

وارتبط اسم كافاني ببرشلونة قبل انضمامه لليونايتد، ولكن لم يتم التوقيع معه بسبب راتبه الضخم، أما الآن فاللاعب على استعداد للرحيل من الأولد ترافورد، لأنه لاعب ثانوي لا يتم الاعتماد عليه، وهناك تقارير أفادت بأن كافاني فسخ عقده بالفعل مع الشياطين الحُمر من أجل الانضمام لكتيبة تشافي.

موراتا لاعب يوفينتوس إلى برشلونة

كشفت تقارير إيطالية عن وجود صفقة تبادلية بين يوفنتوس وبرشلونة، حيث ينتقل موراتا إلى البارسا ويذهب ديمبلي إلى اليوفي.

ويوفنتوس على أتم الاستعداد لرحيل موراتا خاصةً إذا وجد مهاجما آخر في الميركاتو الشتوي، واللاعب أبدى موافقته للعب للفريق الكتالوني.

ووفقًا لوسائل الإعلام الكاتالونية فإن هناك احتمالية للتعاقد مع الفرنسي أنتوني مارسيال لمدة ستة أشهر، في مقابل انضمام عثمان ديمبيلي إلى الشياطين الحمر.

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