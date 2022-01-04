تحذيرات إنجليزية من السفر إلى غاروا مع وصول صلاح والنني وتريزيجيه

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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حذرت حكومة المملكة المتحدة، من السفر إلا للضرورة القصوى إلى مدينتي ليمبي وغاروا الكاميرونيتين، في الوقت الذي تستعد فيه المدينتان للمشاركة في استضافة مباريات كأس الأمم الأفريقية، كما توافق ذلك مع مشاركة 12 لاعباً في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع منتخبات بلادهم في البطولة، بما في ذلك محمد صلاح ومحمد النني نجمي ليفربول وأرسنال، والتونسي هنيبال مجبري نجم مانشستر يونايتد.

وأشارت صحيفة «سبورت ميل»، إلى أن الحكومة الإنجليزية، نوهت إلى احتمال وقوع هجمات في جميع أنحاء الكاميرون، كما حذر من ذلك جماعات حقوق الإنسان، خصوصاً بعد تعرض المفوضية البريطانية العليا في ياوندي للتهديد، إذ تعتبر حكومة المملكة المتحدة، مدينتي غاروا في الشمال، وليمبي في غرب الكاميرون، من المدن الأشد خطورة.

وتستضيف غاروا، مباريات المجموعة الرابعة، والتي تضم منتخبات مصر، السودان، نيجيريا وغينيا بيساو، ما يعني مشاركة مجموعة من نجوم الدوري الإنجليزي على ملعب رومدي-أدجيا، وهم صلاح والنني وتريزيجيه.

في حين، ظهر محمد صلاح بمظهر جديد مع توجه مهاجم ليفربول، وتريزيجيه جناح أستون فيلا، على متن طائرة خاصة إلى كأس الأمم الأفريقية، حيث نشر صلاح صورة إلى جانب تريزيجيه، بينما كان نائماً، يستعرض قصة شعره الجديدة.

تبدأ مصر حملتها في البطولة في 11 يناير الجاري، ضد نيجيريا وستلتقي أيضاً مع السودان وغينيا بيساو خلال دور المجموعات، ويأمل صلاح في مساعدة مصر على بلوغ النهائي يوم 6 فبراير المقبل.

كما طار الثنائي السنغالي إدوارد ميندي وساديو ماني من لندن مساء أمس، على متن طائرة خاصة أيضاً، للالتحاق بمنتخبيهما في البطولة القارية المؤجلة، حيث يتوافد اللاعبون على الكاميرون، في الوقت الذي كثّف فيه المتمردون نشاطهم لتعطيل البطولة في الدولة المضطربة الواقعة في وسط أفريقيا، مما أدى إلى تحذيرات جديدة من العنف ضد المشجعين واللاعبين.

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