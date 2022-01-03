شاهد.. صلاح مع تريزيجيه على متن الطائرة للانضمام لمعسكر منتخب "الفراعنة"

المصدر: وكالات

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شارك النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول متابعيه على موقع "إنستغرام" صورة لطيفة مع زميله محمود تريزيجيه مهاجم أستون فيلا اليوم الاثنين، خلال رحلتهما من بريطانيا إلى القاهرة.

وينضم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه إلى معسكر المنتخب المصري استعدادا لمبارياته ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستنطلق يوم الأحد المقبل.

ويظهر محمد صلاح في الصورة مبتسما رفقة تريزيجه النائم على متن الطائرة، في مشهد طريف.

وساهم محمد صلاح في تعادل فريقه ليفربول أمام مضيفه تشيلسي (2-2) في المباراة المثيرة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، في قمة منافسات الجولة الـ21 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بينما دخل محمود حسن تريزيجيه بديلا خلال مباراة فريق أستون فيلا أمام مضيفه بريتفورد (1-2).

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا منتخبات كل من، نيجيريا، السودان وغينيا بيساو.

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