ليفربول يتغنى بالأداء الملكي لصلاح وتألقه أمام تشلسي

المصدر: البيان

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أشاد نادي ليفربول بنجمه المصري محمد صلاح، بعد نجاحه في التسجيل في أول مباراة يخوضها مع "الريدز" في العام الجديد، بهزه شباك تشلسي، أمس الأحد، في قمة المرحلة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح، الهدف الثاني لليفربول، في الدقيقة 26، من زاوية ضيقة بعد تلاعبه بمدافع تشلسي، ماركوس ألونسو، إثر تمريرة بينية متقنة في ظهر الدفاع من ترنت ألكسندر أرنولد.

وكتب ليفربول في تعليقه على هدف صلاح في شباك تشيلسي: "عام جديد؟ لا جديد بالنسبة للملك المصري.. نفس الأداء الملكي يقدمه كما عاهدناه دائما".

وابتعد محمد صلاح بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022 برصيد 16 هدفاً.

وفضّ محمد صلاح شراكته مع القائد التاريخي لليفربول ستين جيرارد بعد هدفه في شباك تشلسي ليصبح صلاح هو أكثر لاعب سجل أهدافًا بقميص ليفربول في العاصمة البريطانية لندن خلال تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعد صلاح أكثر من سجل أهدافًا في الدوري الإنجليزي خلال العام المنصرم 2021 بـ24 هدفًا، كما أصبح الهداف الإفريقي الأفضل في تاريخ البطولة متخطيًا دروغبا بـ113 هدفًا حتى الآن.

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