جيجز يتخلص من منزله مقابل 2.7 مليون استرليني

المصدر: دبي-ايهاب زهدي

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نجح رايان جيجز، أخيراً في بيع منزله مقابل 2.7 مليون جنيه إسترليني، وبعد خفض السعر بمقدار 800 ألف جنيه إسترليني.

وخفض نجم «مان يونايتد» السابق، والبالغ من العمر 48 عاماً، سعر القصر المكون من 5 غرف نوم، بعد أن فشل في البيع لأكثر من عامين، حسب ما أشارت صحيفة «ذا صن».

ويضم المنزل أيضاً، مسبحاً وغرفة سينما، واعتاد جيجز على العيش فيه مع زوجته السابقة وطفليه، قبل طلاق الزوجين في عام 2017، ولكنه يعيش الآن في عقار قريب، وقيمته 1.7 مليون جنيه إسترليني.

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