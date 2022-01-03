رونالدو يشتري غرفة أوكسجين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أشترى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، غرفة الأوكسجين عالية التقنية للحفاظ على لياقته في المنزل.

ويستطيع أسطورة مانشستر يونايتد (36 عاماً)، الآن إصلاح الأنسجة التالفة في منزله، من خلال السماح بتنفس الهواء النقي مباشرة في بلازما الدم.

وقال أحد المصادر لصحيفة «ذا صن»: «الجميع يعرف أن رونالدو متعصب للياقة البدنية، ويبذل أقصى جهده ليكون في أفضل حالة ممكنة، وسبق أن استخدم غرف الأوكسجين من قبل في حياته المهنية، ولكن لأنه ليس من السهل العثور عليها في المملكة المتحدة، قرر شراء واحدة وتركيبها في منزله».

وأضاف: «تسمح تلك الغرفة للاعب بأنه إذا شعر بألم في أي وقت، فيمكنه الذهاب واستخدام الغرفة والحصول على فوائدها الصحية، وهذه هي الأسباب التي تجعله يغيب عن عدد قليل من المباريات بسبب الإصابة».

وسبق أن استخدم رونالدو في عام 2016، واحدة من غرف الأوكسجين في عطلة في إيبيزا، لتسريع الشفاء من إصابة الركبة التي تعرض لها في نهائي بطولة أوروبا، كما إنه شحن في أكتوبر الماضي عندما عاد إلى أولد ترافورد، غرفة جليدية بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني.

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