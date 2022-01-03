محمد صلاح أفضل لاعب في مباراة ليفربول وتشلسي

المصدر: البيان

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اختير الدولي المصري محمد صلاح أفضل لاعب في المباراة التي جمعت تشيلسي ضد ليفربول وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما مساء الأحد على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الجولة الواحد والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

وأعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعد حصوله على 42.9% من اجمالي المشاركين في التصويت والبالغ عددهم 45 ألف و860 مشاركاً.وجاء ثانياً في الترتيب بفارق كبير لاعب تشيلسي ماتيو كوفاتيش بواقع 27.6% من اجمالي عدد المشاركين في التصويت.

ونجح محمد صلاح خلال المباراة في تسجيل هدف واستطاع تسديد 3 كرات على المرمى، وتمريرتين مفتاحيتين ومراوغة واحدة ناجحة.

ونجح النجم المصرى محمد صلاح في تسجيل الهدف الثانى للريدز في الدقيقة 26 من زمن اللقاء.

وعزز محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 16 هدفا، وبفارق 6 أهداف عن دييجو جوتا زميله في ليفربول.

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