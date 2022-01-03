«كورونا» يطارد ميسي و3 لاعبين في سان جرمان

المصدر: (باريس - أ ف ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي باريس سان جرمان أن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي أصيب بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 3 لاعبين بالفريق وهم ناثان بيتومازالا، والإسباني خوان برنات، ومواطنه الحارس سيرخيو ريكو. وأكد النادي أن اللاعبين سيخضعون للحجر كما تنص قوانين البروتوكول الصحي. وخضع ميسي للفحص أثناء وجوده في إجازة في مسقط رأسه مدينة روزاريو الأرجنتينية، وقال مدربه ومواطنه ماوريتسيو بوشيتينو في مؤتمر صحافي: لا أدري ما إذا كان باستطاعة ميسي خوض المواجهة ضد ليون المقررة 9 الجاري.

وفي المقابل، أكد سان جرمان أن نجمه البرازيلي نيمار سيتابع مع الجهاز الطبي، تلقي العلاج في البرازيل حتى 9 الجاري، مشيراً إلى أن عودته إلى التدريبات متوقعة خلال ثلاثة أسابيع، وكان نيمار أصيب بالتواء في كاحل قدمه اليسرى في مباراة فريقه ضد سانت اتيان أواخر نوفمبر الماضي، وقدر الجهاز الطبي غيابه عن الملاعب بفترة تتراوح بين 6 و8 أسابيع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز