محمد صلاح يفض الشركة مع جيرارد وينفرد برقم قياسي جديد

المصدر: البيان

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انفرد المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، برقم قياسي جديد خلال مواجهة تشيلسي اليوم، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تسجيله هدفا في الدقيقة 26 خلال مباراة اليوم، ليشارك محمد صلاح بشكل مباشر في 14 هدفا خلال آخر 14 مباراة له في الدوري الإنجليزي بمدينة لندن (9 أهداف و5 تمريرات حاسمة)، ولم يسجل أي لاعب من ليفربول أهدافا بالدوري الإنجليزي في لندن أكثر من النجم المصري الذي تفوق على ستيفن جيرارد صاحب الــ13 هدفا، ليفض الشراكة مع جيرارد وينفرد بالرقم القياسي الجديد.

يذكر أن صلاح يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 16 هدفا، متفوقا على زميله ديوجو جوتا صاحب المركز الثاني برصيد 10 أهداف.

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