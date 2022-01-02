السنغال تتهم نادي واتفورد بمنع إسماعيل سار من المشاركة في الأمم الإفريقية

المصدر: أ ف ب

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اتهم الاتحاد السنغالي لكرة القدم نادي واتفورد الذي يلعب في الدوري الانجليزي الممتاز بانه "منع" مهاجمه اسماعيل سار من المشاركة في كأس الامم الافريقية التي تنطلق في الكاميرون في التاسع من الشهر الحالي.

وأكد الاتحاد المحلي في بيان رسمي "عن ادانته العميقة للسلوك الخالي من الاحترام والمضر والتمييزي من قبل رؤساء واتفورد الذين يسعون بأي ثمن لمنع لاعب من الدفاع عن الوان منتخب بلاده".

وكان سار تألق في صفوف واتفورد مطلع الموسم الحالي وسجل 5 اهداف في 12 مباراة في الدوري الانجليزي قبل ان يصاب في ركبته في نوفمبر الماضي ويغيب عن المباريات الاخيرة لفريقه.

ويعتبر المنتخب السنغالي من ابرز المرشحين للمنافسة بقوة على اللقب علما بانه حل وصيفا للمنتخب الجزائري البطل في النسخة الاخيرة من البطولة القارية في مصر عام 2019.

وكان واتفورد عرضة للانتقادات ايضا من قبل الاتحاد النيجيري في الايام الايام لرفضه تحرير مهاجمه النيجيري ايمانويل دينيس.

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