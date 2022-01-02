"الملك كازو" يعلن العودة إلى الملاعب بعمر الـ55

المصدر: أ ف ب

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أعلن أسطورة كرة القدم الياباني كازويوشي ميورا الملقب بـ"الملك كازو" عودته إلى الملاعب بعمر الخامسة والخمسين الأحد.

وأكد اللاعب أنه توصل إلى اتفاق للعب في صفوف نادي سوزوكا بوينت غيترز الذي يلعب في صفوف الدرجة الرابعة في الدوري الياباني والذي يشرف على تدريبه شقيقه الأكبر.

وقال ميورا لوسائل الإعلام المحلية: "الفريق متفق بنسبة 100% مع رغباتي"، مشيرا إلى رغبته في الاستمرار باللعب حتى بلوغه الستين من عمره.

وكان ميورا عزز رقمه القياسي كاللاعب الأكبر سنا في اليابان عندما دافع عن ألوان يوكوهاما أف سي في دوري الدرجة الأولى في بلاده، لكن اكتفى بخوض دقيقة واحدة فقط في صفوف فريقه الذي أنهى الموسم في المركز الأخير.

كان ميورا الذي سيبلغ الخامسة والخمسين في فبراير المقبل، من أشهر اللاعبين الآسيويين في التسعينيات من القرن الماضي، وقد بدأ مسيرته في صفوف نادي سانتوس البرازيلي الشهير عام 1986.

سجل 55 هدفا في 89 مباراة خاضها في صفوف منتخب اليابان وخاض غمار مونديال 1998 في فرنسا في باكورة مشاركات الساموراي في نهائيات كأس العالم.

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