ميغان تثير المشكلات لزوجها بيكفورد مع إيفرتون

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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طلب مسؤولو إيفرتون الإنجليزي، من حارس مرمى الفريق ومنتخب إنجلترا جوردان بيكفورد، حذف منشور نشرته زوجته على وسائل التواصل الاجتماعي دعمت من خلاله مناهضي تطعيم فيروس كورونا، في الوقت الذي يتم فيه حث نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز على تلقي اللقاح.

وبحسب ما نشرت صحيفة «ذا صن»، تحدث مسؤولو النادي مع بيكفورد بشأن منشورات زوجته ميغان دافيسون على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها المنشور الأخير الذي تمت إزالته لاحقاً، كما تحدثوا معه عن مشاركتها سابقاً، لصورة ما يسمى مسيرة الحرية في 18 ديسمبر الماضي، عبر حسابها على «انستغرام».

وتحدث رؤساء إيفرتون إلى عدد من نجومهم عبر المنشورات التي نشرها أحباؤهم عبر الإنترنت للتأكد من أنهم يلتزمون بالتوجه العام للنادي، ومنهم بيكفورد، والذي تحدث مع زوجته، وتم حذف منشورها من وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح مصدر لصحيفة «ذا صن»: «مسؤولو إيفرتون، يحاولون تطعيم أكبر عدد ممكن من المشجعين لزيادة معدلات الحضور في المباريات، واجتمعوا مع نجوم الفريق من أجل منع أي منشورات تناهض تلك الجهود».

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