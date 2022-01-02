«الوشم» ممنوع على لاعبي الصين

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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نشرت الإدارة العامة للرياضة في الصين، سلسلة من المبادئ التوجيهية، ومنها منع أعضاء المنتخب الصيني لكرة القدم، من الحصول على وشوم جديدة.

وأشارت صحيفة «ماركا»، إلى إنها ليست المرة الأولى التي تسبب فيها الوشوم جدلاً في كرة القدم الصينية، إذ سبق ومنع اللاعبون من رسم وشوم على أجسادهم في عام 2018.

وأوضحت الصحيفة أن الهدف من التوجيه الأخير، حث لاعبي كرة القدم على أن يكونوا «نماذج إيجابية للمجتمع»، وتضمنت سلسلة المبادئ، نصيحة للاعبي المنتخب الصيني الأول، والذين لديهم وشوم بالفعل، بإزالتها، بينما تحظر على منتخبات الشباب، استدعاء اللاعبين الذين لديهم وشم.

يذكر أن المنتخب الصيني، ليس لديه أي فرصة تقريباً في التأهل لكأس العالم 2022، وقبلها لم يتمكنوا من الوصول إلى كأس العالم منذ نسخة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، وفشل المنتخب الصيني على صعيد النتائج في العقدين الماضيين، على الرغم من جهود الصين لتعزيز كرة القدم في البلاد.

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