مفاجآت سارة لمحبي ريال مدريد في 2022

المصدر: وكالات

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كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن أولى قوائم الفريق الملكي في عام 2022.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة خيتافي، الأحد، على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز، في الجولة الـ19 من منافسات الدوري الإسباني.

وقبل ساعات من المباراة، أعلن أنشيلوتي عن أول قوائم الفريق في 2022، حيث شهدت 3 مفاجآت، أبرزها عودة لاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وتغلب سيبايوس على إصابة في الكاحل الأيسر تعرض لها خلال أول مباراة لمنتخب إسبانيا في أولمبياد طوكيو، يوم 22 يوليو الماضي، وبعد المعاناة من حمل عضلي زائد عقب الانضمام إلى المران مع المجموعة.

كما انضم حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا ولاعب الوسط الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي إلى القائمة، بعد تجاوز تداعيات اختبارات خاطئة أظهرت إصابتهما بفيروس كورونا.

وعاد كورتوا وفالفيردي إلى القائمة على الرغم من مشاركتهما في حصة تدريبية واحدة مع بقية زملائهما في "الميرينجي"، استعدادا لمواجهة خيتافي.

يبدأ أنشيلوتي مواجهات العام في ظل 5 غيابات، أبرزها يتعلق بالبرازيلي فينيسيوس جونيور والصربي لوكا يوفيتش بسبب فيروس كورونا، بالإضافة إلى غياب الفرنسي إدواردو كامافينجا للإيقاف، وداني كارباخال والويلزي جاريث بيل بسبب مشكلات عضلية.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا وأندريه لونين وتوني فويدياس.

خط الدفاع: ناتشو فرنانديز وإيدير ميليتاو وديفيد ألابا وخيسوس فاييخو ومارسيلو وفيرلاند ميندي ورافا مارين.

خط الوسط: كاسيميرو وتوني كروس وفيديريكو فالفيردي وداني سيبايوس ولوكاس فاسكيز وفرانشيسكو إيسكو وبيتر.

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